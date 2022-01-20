Блинкен: "Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию.

Источник: Блинкен в интервью "Голосу Америки", цитирует Укринформ

Детали: Блинкен отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку, по их мнению, СП-2 фактически подрывает энергетическую безопасность Европы.

Госсекретарь США добавил, что газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине, в частности дает России возможность не использовать имеющийся трубопровод через Украину, что приведет к крупным транзитным сборам для Украины.

Блинкен напомнил, что газопровод фактически построен, но не введен в эксплуатацию.

"По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас этот трубопровод является для нас таким же, если не большим, рычагом, как и для России. Потому что идея о том, что если Россия возобновит агрессию против Украины, газ пойдет по этому трубопроводу, очень, очень маловероятна. Да, это интересный фактор, чтобы увидеть, влияет ли он на мышление России, когда она решает, что делать", – сказал Блинкен.

Напомним: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина сейчас достаточно сильна, чтобы достойно пройти нынешний сложный период, а украинцам важнее всего не поддаться попыткам Кремля сеять панику и расшатывать ситуацию изнутри.

Украинская правда