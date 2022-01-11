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В парламенте Британии исследуют, как эффективнее бороться с "грязными" российскими деньгами в стране

Вторник, 11 января 2022, 16:57
 
unsplash

Депутаты специального комитета по иностранным делам, где доминируют консерваторы из Палаты представителей, повторно изучат проблему сомнительных российских денег в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian. 

Министерству иностранных дел Британии нередко вменяют разногласия между, с одной стороны, жесткой позицией в отношении России на словах и, с другой - неспособностью предотвратить "отмывание" российских денег на территории Британии.

Уже новую главу МИД Лиз Трасс неоднократно призывали повторно исследовать, адекватно ли действующее законодательство и обеспечивается ли его исполнение.

Новое исследование комитета будет происходить как продолжение предыдущего на эту тему, вышедшего в 2018 году, Moscow’s Gold, и указавшего на пробелы в антикоррупционном законодательстве.

После этого эксперты аналитического центра Chatham House также указывали, что проблема с российскими деньгами в Британии остается нерешенной.

Британское правительство также обвиняют в затягивании применения законодательства для противодействия, в частности публичного реестра бенефициарных владельцев зарубежных компаний, как покупают или продают определенные активы.

Лидер комитета Том Тагендхет сказал, что расследование должно начаться весной и исследовать будут не столько законодательство, а то, насколько оно выполняется.

Европейская правда

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Британия

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