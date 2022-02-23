Британия обещает закрыть РФ доступ к финансовым рынкам в случае дальнейшей агрессии

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что следующие этапы британских санкций против России, в случае дальнейшей агрессии, будут жестче.

Об этом она сказала в эфире Sky News.

Трасс защитила введенный пакет санкций против РФ от предположений, что они "легкий ответ", заявив, что "это самый жесткий режим санкций, который мы когда-либо вводили против России".

"Мы еще не видели полномасштабного вторжения, но мы четко отдаем себе отчет, что если президент Путин пойдет на эскалацию мы, международное сообщество, усилим наши санкции", - сказала она.

По ее словам, Путин "не может играть в разделяй и властвуй".

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать Владимира Путина", – добавила Трасс.

"Мы четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Будут более жесткие санкции против ключевых олигархов, против ключевых организаций, которые ограничат доступ РФ к финансовым рынкам в случае полномасштабного вторжения в Украину", - сказала также министр.

Она добавила, что есть "большая вероятность", что в планах России – нападение на столицу Украины Киев.

Напомним:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ за признание сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" – в частности, о санкциях против 5 российских банков.