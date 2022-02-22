Санкции против российских банков и олигархов – Британия подготовила свой список

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ за признание сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" – в частности, о санкциях против 5 российских банков.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте по ситуации в Украине.

В начале речи Джонсон заявил, что президент РФ Путин "грубо нарушил" Минские договоренности, признав независимость "Л/ДНР".

По его словам, речь Путина содержала "многочисленные ложные обвинения".

Джонсон подчеркнул, что признавая "ДНР/ЛНР", Путин готовит "повод для вторжения" на остальную территорию Украины.

По его словам, Британия должна подготовиться к следующим возможным этапам плана Путина.

Он добавил, что если ситуация не изменится, все усилия США, Великобритании, Франции, Германии и других союзников избежать конфликта с помощью "терпеливой" дипломатии могут быть напрасными.

Также он объявил о санкциях против пяти российских банков: "Россия" (основной акционер - друг президента России Юрий Ковальчук - ред.), Промсвязьбанк, Генбанк (один из крупнейших банков Крыма - ред.), Черноморский банк развития и реконструкции и Индустриальный сберегательный банк

Также Британия введет санкции против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархоа. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а лицам будет запрещено приезжать в страну.

По словам Джонсона, это первый этап санкций и будут следующие, если Путин пойдет дальше.

Он добавил, что дал президенту Украины Зеленскому заверение в "непреклонной поддержке Британии".

Джонсон добавил, что Великобритания провела путь к борьбе с непонятным богатством и выдвигает законопроект об экономических преступлениях.

По его словам, правительство хочет помешать российским компаниям привлекать средства в фунтах или долларах на рынках Британии, и оно "снимет занавес, скрывающий право собственности на собственность в этой стране и на всем Западе".

"Теперь мы должны подготовиться к следующим возможным этапам плана Путина", - сказал также премьер Британии.

По его словам, если произойдет наихудшее, то Украина станет мишенью "полномасштабной захватнической войны, которая ведется без всякого оправдания по абсурдным и даже мистическим причинам".

"Усилия по поиску дипломатического решения будут продолжаться до последнего возможного момента", - резюмировал он.

Экономическая правда