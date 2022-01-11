У парламенті Британії дослідять, як ефективніше боротися з "брудними" російськими грошима в країні

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Депутати cпеціального комітету із закордонних справ, де домінують консерватори з Палати представників, повторно дослідять проблему сумнівних російських грошей в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Міністерству закордонних справ Британії нерідко закидають розбіжність між, з одного боку, жорсткою позицією щодо Росії на словах та, з іншого - нездатністю запобігти "відмиванню" російських грошей на території Британії.

Вже нову главу МЗС Ліз Трасс неодноразово закликали повторно дослідити, чи адекватним є діюче законодавство і чи забезпечується його виконання.

Нове дослідження комітету відбуватиметься як продовження попереднього на цю тему, Moscow’s Gold, що вийшло у 2018 році і вказало на прогалини в антикорупційному законодавстві.

Після того експерти аналітичного центру Chatham House також вказували, що проблема з російськими грошима в Британії залишається невирішеною.

Британський уряд також звинувачують у зволіканні з застосуванням законодавства для протидії, зокрема публічного реєстру бенефіціарних власників закордонних компаній, як купують або продають певні активи.

Лідер комітету Том Тагендхет сказав, що розслідування має початися навесні і досліджувати будуть не так законодавство, а те, наскільки воно виконується.