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Panasonic введет четырехдневную рабочую неделю

Понедельник, 10 января 2022, 14:45
 
unsplash

Японская компания Panasonic даст работникам возможность работать четыре дня в неделю вместо традиционных пяти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, Panasonic Corp. приобщается к мировому тренду по улучшению баланса между частной жизнью и работой работников.

Благодаря этому шагу, сотрудники конгломерата в Осаке смогут подрабатывать или заниматься волонтерством в свои дополнительные выходные, рассказал исполнительный директор компании Юки Кусуми.

С введением "четырехдневки" компания присоединяется к другим мировым гигантам, постепенно отказывающимся от пятидневной рабочей недели, среди которых Amazon.com Inc. и Unilever. Некоторые страны также испытывают уменьшение рабочей недели. В частности, Ирландия, Испания и Исландия.

В Японии законодатели обсуждают предложение предоставить работникам дополнительный выходной ради их здоровья. Однако среди японских фирм далеко не все готовы к такому шагу – едва 8% предоставляют более двух гарантированных выходных по данным 2020 года.

Экономическая правда

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