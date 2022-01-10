Panasonic введет четырехдневную рабочую неделю

unsplash

Японская компания Panasonic даст работникам возможность работать четыре дня в неделю вместо традиционных пяти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, Panasonic Corp. приобщается к мировому тренду по улучшению баланса между частной жизнью и работой работников.

Благодаря этому шагу, сотрудники конгломерата в Осаке смогут подрабатывать или заниматься волонтерством в свои дополнительные выходные, рассказал исполнительный директор компании Юки Кусуми.

С введением "четырехдневки" компания присоединяется к другим мировым гигантам, постепенно отказывающимся от пятидневной рабочей недели, среди которых Amazon.com Inc. и Unilever. Некоторые страны также испытывают уменьшение рабочей недели. В частности, Ирландия, Испания и Исландия.

В Японии законодатели обсуждают предложение предоставить работникам дополнительный выходной ради их здоровья. Однако среди японских фирм далеко не все готовы к такому шагу – едва 8% предоставляют более двух гарантированных выходных по данным 2020 года.

Экономическая правда