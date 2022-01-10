Panasonic введет четырехдневную рабочую неделю
Японская компания Panasonic даст работникам возможность работать четыре дня в неделю вместо традиционных пяти.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, Panasonic Corp. приобщается к мировому тренду по улучшению баланса между частной жизнью и работой работников.
Благодаря этому шагу, сотрудники конгломерата в Осаке смогут подрабатывать или заниматься волонтерством в свои дополнительные выходные, рассказал исполнительный директор компании Юки Кусуми.
С введением "четырехдневки" компания присоединяется к другим мировым гигантам, постепенно отказывающимся от пятидневной рабочей недели, среди которых Amazon.com Inc. и Unilever. Некоторые страны также испытывают уменьшение рабочей недели. В частности, Ирландия, Испания и Исландия.
В Японии законодатели обсуждают предложение предоставить работникам дополнительный выходной ради их здоровья. Однако среди японских фирм далеко не все готовы к такому шагу – едва 8% предоставляют более двух гарантированных выходных по данным 2020 года.
Экономическая правда
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