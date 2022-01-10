Panasonic запровадить чотириденний робочий тиждень

Японська компанія Panasonic дасть працівникам можливість працювати чотири дні на тиждень замість досі традиційних п’яти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином Panasonic Corp. долучається до світового тренду поліпшення балансу між приватним життям та роботою працівників.

Завдяки цьому кроку співробітники конгломерату в Осаці зможуть підпрацьовувати або займатися волонтерством у свої додаткові вихідні, розповів виконавчий директор компанії Юкі Кусумі.

Із запровадженням "чотириденки" компанія долучається до інших світових гігантів, що поступово відмовляються від п’ятиденного робочого тижня, серед яких Amazon.com Inc. та Unilever. Деякі країни також випробовують зменшення робочого тижня. Зокрема, Ірландія, Іспанія та Ісландія.

У Японії законодавці наразі обговорюють пропозицію надати працівникам додатковий вихідний заради їхнього здоров’я. Проте серед японських фірм далеко не всі готові до такого кроку – заледве 8% надають понад два гарантовані вихідні за даними 2020 року.

Економічна правда