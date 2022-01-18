В Британии тестируют четырехдневную рабочую неделю

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Британия с июня запускает пилотный режим четырехдневной рабочей недели, в которой согласились принять участие около 30 компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время программы, которая продлится полгода, компании позволят своим сотрудникам работать 32 часа в неделю. При этом меньшая рабочая неделя никак не повлияет на их заработную плату и корпоративные бонусы.

Допускается, что компании будут предлагать сотрудникам другой подход – распределить 32 рабочих часа в 5 рабочих дней.

"Переход на четырехдневную неделю был бы беспроигрышным для компаний", - рассказал Джо Райл, директор кампании четырехдневной недели в Великобритании. Он подчеркнул, что, согласно исследованиям, производительность повышается вместе с соответствующим улучшением благосостояния работников.

Пилотная программа в Великобритании является одной из нескольких в мире, управляемых организацией 4 Day Week Global. Подобные программы должны начаться в США и Ирландии, а также планируются в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Джо О'Коннор, руководитель пилотной программы, убежден, что программа поможет "компаниям отойти от простого измерения того, как долго люди работают", к более сосредоточенности на полученных результатах".

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Экономическая правда