В Британии тестируют четырехдневную рабочую неделю
Британия с июня запускает пилотный режим четырехдневной рабочей недели, в которой согласились принять участие около 30 компаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Во время программы, которая продлится полгода, компании позволят своим сотрудникам работать 32 часа в неделю. При этом меньшая рабочая неделя никак не повлияет на их заработную плату и корпоративные бонусы.
Допускается, что компании будут предлагать сотрудникам другой подход – распределить 32 рабочих часа в 5 рабочих дней.
"Переход на четырехдневную неделю был бы беспроигрышным для компаний", - рассказал Джо Райл, директор кампании четырехдневной недели в Великобритании. Он подчеркнул, что, согласно исследованиям, производительность повышается вместе с соответствующим улучшением благосостояния работников.
Пилотная программа в Великобритании является одной из нескольких в мире, управляемых организацией 4 Day Week Global. Подобные программы должны начаться в США и Ирландии, а также планируются в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Джо О'Коннор, руководитель пилотной программы, убежден, что программа поможет "компаниям отойти от простого измерения того, как долго люди работают", к более сосредоточенности на полученных результатах".
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Экономическая правда
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