Бельгийцы смогут просить работодателей о переводе на четырехдневную рабочую неделю

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Бельгийцы получат право просить у работодателей о переводе на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что введение четырехдневной рабочей недели – часть реформы в сфере труда Бельгии.

"Компании могут отклонить запрос работника относительно сокращенной рабочей недели, за которую они будут работать такое же общее количество часов, но работодатели должны будут обосновать свой ответ в письменной форме", - пишет издание.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сказал, что целью реформ на рынке труда, включая новые правила ночной работы, является создание более динамичной и продуктивной экономики.

"Если вы сравните нашу страну с другими, вы часто увидите, что мы гораздо менее динамичны. После двух трудных лет рынок труда изменился. Благодаря этому соглашению мы устанавливаем ориентиры для хорошей экономики", - сказал он.

Газета напоминает, что четырехдневная рабочая неделя была испытана в Исландии в 2015-2019 годах, и с тех пор стала выбором 85% работающего населения страны.

В 2023 году в Шотландии должна начаться шестимесячная пробная версия четырехдневной недели с фондом в 10 миллионов фунтов стерлингов, предоставленным компаниям-участникам.

Де Кро сказал, что большая свобода для сотрудника является ключом к повышению уровня занятости.

Компании с 20 или более работниками вправе предложить работникам возможность "отключиться" в нерабочее время - им не придется отвечать на звонки, электронные письма или сообщения с 11 вечера до пяти утра.

При этом норма оплаты труда в ночное время вступит в силу только после полуночи, а не с восьми вечера, как это делают сейчас.

Напомним:

Британия с июня запускает пилотный режим четырехдневной рабочей недели, в которой согласились принять участие около 30 компаний.

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Экономическая правда