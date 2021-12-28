Новости 28 декабря: "Укрнафте" не дали обмануть миноритариев, "Антонов" презентовал новый самолет
Об Укрнафте. 23 грудня "Укрнафта" заявила про виплату дивідендів. У Нацдепозитарії виявили, що переведені на виплату дивідендів кошти отримають не всі міноритарні акціонери компанії, а лише частина з них.
О реформе госкомпаний. Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила о намерении провести масштабную реформу публичной собственности в 2022 году, после которой под управлением министерств останется до 100 госкомпаний.
Об американском газе. Количество танкеров с природным газом, следующих из США в европейские порты, за выходные выросло на треть.
Об АН. Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р, предназначенный для проведения лётных сертификационных испытаний.
Об Evergrande. Китайский застройщик China Evergrande Group, балансирующий на грани дефолта, заявил о возобновлении работ на 92% своих объектов.
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Дорогой газ, инфляция и продовольственный кризис: какие угрозы несет в себе 2022-й год для мировой экономики
Дефицит микрочипов, очереди в портах, мягкая политика центробанков, дорогие сырье и продовольствие – все эти проблемы мир унес в 2022 год. Некоторые могут принести новые неприятные сюрпризы. Чего следует ждать? (укр)
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