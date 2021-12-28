Китайская Evergrande заявила о возобновлении работ на 92% объектов

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Китайский застройщик China Evergrande Group, балансирующий на грани дефолта, заявил о возобновлении работ на 92% своих объектов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению компании, почти 92% проектов Evergrande в настоящее время перезапущены, по сравнению с примерно 50% в начале сентября.

Отмечается, что количество работников, задействованных в возобновивших строительство проектах, с сентября возросло на 31% до 89 тыс.

"По мере того, как мы успешно возобновляем работы, производство и строительство, мы сможем передавать жилье покупателям, возобновлять продажи и сделки и погашать долги", - отметил глава компании, миллиардер Хуэй Ка Янь.

По его словам, более 80% деловых партнеров Evergrande, в том числе поставщики стройматериалов, возобновили сотрудничество с компанией.

Но, добавил миллиардер, компания должна "развить полную скорость", чтобы вручить в этом месяце покупателям ключи от 39 тыс квартир в 115 жилых комплексах. Начиная с сентября, Evergrande вручала менее 10 тыс ключей от нового жилья ежемесячно.

Агентство Bloomberg напоминает, что долговые обязательства Evergrande превышают 300 миллиардов долларов.

Помимо обязательств перед банками, поставщиками и индивидуальными инвесторами, компания имеет облигации на сумму 7,4 млрд долл со сроком погашения в 2022 году. 28 декабря Evergrande должен выплатить купоны по этим облигациям на сумму 255 млн долларов.

Компания уже дважды пропустила срок выплаты по облигациям – агентства Fitch Ratings и S&P Global объявили об "выборочном дефолте" застройщика.

"Обеспокоенный тем, что углубление промышленного кризиса помешает экономическому росту и подорвет социальную стабильность, Пекин начал облегчать финансирование для некоторых застройщиков, а также покупателей жилья.

Центральный банк Китая пообещал усилить поддержку экономики, подтвердив свои цели способствовать "здоровому" росту сектора недвижимости, защитить права покупателей жилья и лучше удовлетворять спрос на жилье", - говорится в сообщении.

Министр жилищного строительства и развития городов и сел Ван Менхуй сказал в интервью государственному телевидению, что правительство будет прилагать усилия для стабилизации цен на землю и жилье и обеспечения разумного спроса.

При этом он добавил, что жилищная политика не будет использоваться как краткосрочный экономический стимул.

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Напоминаем:

Китайский застройщик Evergrande впервые объявил дефолт по выплатам по долларовым кредитам.

Экономическая правда