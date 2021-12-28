Новини 28 грудня: "Укрнафті" не дали обманути міноритаріїв, "Антонов" презентував новий літак

Про Укрнафту. 23 грудня "Укрнафта" заявила про виплату дивідендів. У Нацдепозитарії виявили, що переведені на виплату дивідендів кошти отримають не всі міноритарні акціонери компанії, а лише частина з них.

Про реформу держкомпаній. Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про намір провести масштабну реформу публічної власності у 2022 році, після якої під управлінням міністерств залишиться до 100 держкомпаній.

Про американський газ. Кількість танкерів із природним газом, які прямують зі США до європейських портів, за вихідні зросла на третину.

Про АН. Держпідприємтво "Антонов" продемонструвало військово-транспортний літак Ан-178-100Р, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Про Evergrande. Китайський забудовник China Evergrande Group, який балансує на межі дефолту, заявив про відновлення робіт на 92% своїх об'єктів.

Ексклюзив ЕП

Дорогий газ, інфляція і продовольча криза: які загрози несе в собі 2022-й рік для світу

Дефіцит мікрочипів, черги в портах, м’яка політика центральних банків, дорогі сировинні та продовольчі ресурси – усі ці проблеми світ забрав у 2022 рік. Деякі з них можуть принести нові неприємні сюрпризи. Чого слід очікувати?