Российский суд наложил арест на 463 млн евро активов UniCredit

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать активы, счета и имущество UniCredit, а также акции двух дочерних компаний в рамках судебного иска по приостановленному газовому проекту с участием итальянского банка.

Об этом сообщает Reuters.

UniCredit является вторым по размеру европейским банком в РФ, после австрийского Raiffeisen Bank.

UniCredit Leasing и UniCredit Garant являются дочерними компаниями AO UniCredit Bank, российского подразделения итальянской группы, активы которого на конец 2023 года составляли 8,67 млрд евро по сравнению с 10,16 млрд евро в 2022 году.

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В заявлении UniCredit говорится, что арест коснулся лишь части активов российского подразделения, а не всей дочерней компании.

UniCredit банк был одним из кредиторов-гарантов по контракту на строительство газоперерабатывающего завода в России с немецкой Linde, который был разорван из-за западных санкций.

Когда проект был остановлен, петербургская компания "РусХимАльянс", совместное предприятие, которое на 50% принадлежит российскому газовому гиганту "Газпром", осуществила авансовый платеж в размере 2 млрд евро по контракту на сумму 10 млрд евро, согласно данным веб-сайта Верховного суда Великобритании

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В своем отчете за 2023 год UniCredit сообщил, что российская энергетическая компания (названия компании не публикуют) подала иск в суд Санкт-Петербурга по гарантийным обязательствам на общую сумму 444 миллиона евро.

В рамках пакета UniCredit выпустил семь облигаций до востребования в пользу "РусХим". В контрактах на выпуск облигаций отмечалось, что они подпадают под действие английского права, и что любой спор будет рассматриваться в арбитражном суде Парижа.

В апреле Верховный суд Великобритании приказал "РусХиму" прекратить судиться с UniCredit в России по приостановленному газовому проекту. Но российский суд отклонил возражения UniCredit относительно юрисдикции и назначил слушания на второй квартал.

"РусХим" обратился в суд Санкт-Петербурга после того, как воспользовался гарантийной схемой, требуя выплат, которые UniCredit не мог выполнить из-за западных санкций.

Подав иск против UniCredit, "РусХим" пытался взыскать 448 миллионов евро по облигациям, что включает почти 444 миллиона евро из гарантийного пакета 2021 года, а также 4,5 миллиона евро штрафных санкций.

Напомним:

"ЮниКредит Банк" - один из немногих западных банков, которые продолжают работать с российскими гражданами и компаниями, сообщил об ограничениях на международные переводы для клиентов.

Европейский центральный банк планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в России кардинально сократить свои активы в РФ.