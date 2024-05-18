Moderna выиграла суд за патент на вакцину против Covid у Pfizer/BioNTech

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Moderna выиграла дело в Европейском патентном ведомстве (ЕПВ) в споре с Pfizer и BioNTech относительно своей вакцины против Covid-19, что является позитивным сигналом для компании в борьбе за прибыль.

Об этом сообщает Financial Times.

В четверг 16 мая Оппозиционный отдел ЕПВ принял решение подтвердить действительность одного из двух спорных патентов Moderna.

ранее компания столкнулась с несколькими неудачами в судебной борьбе с Pfizer и BioNTech в отношении одной из самых популярных вакцин против Covid19 Comirnaty от BioNTech.

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"Мы рады сообщить, что Европейское патентное ведомство решило поддержать действие патента EP949 компании Moderna, одного из ключевых патентов, которые сейчас оспариваются против Pfizer и BioNTech в различных европейских национальных судах", - заявили в Moderna.

Pfizer и BioNTech имеют два месяца на подачу апелляции, которую, по словам Pfizer могут подать.

BioNTech заявила, что решение ЕПВ "не меняет нашей непоколебимой и однозначной позиции, что этот патент является недействительным.

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Мы будем продолжать энергично защищать наши инновации против всех обвинений в нарушении патентов, включая это дело", - добавили они.

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Напомним:

Британско-шведский производитель лекарств AstraZeneca объявил, что приобретет компанию Amolyt Pharma, специализирующуюся на эндокринных заболеваниях, за 1,05 миллиарда долларов, чтобы увеличить свой портфель лекарств от редких заболеваний.

Семейные офисы американских миллиардеров Сэма Уолтона и Джорджа Сороса приобрели новые доли в биотехнологических компаниях, которые занимаются разработкой лекарств.

Экономическая правда