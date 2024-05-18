Четверть земельного банка Фонд госимущества является "проблемным"

Около 100 тыс га земли в пользовании Фонда государственного имущества обременены судами и уголовными производствами.

Об этом говорится в расследовании ЭП со ссылкой на презентацию Фонда с данными последней инвентаризации государственных земель.

В одном из слайдов презентации отмечается, что из всей государственной земли, которая находится в управлении фонда, 98 тыс га обременены судами и уголовными производствами.

Кроме того, ЭП направила запросы всем правоохранительным органам, которые могут расследовать дела о деятельности НААН и ее подразделений.

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Ответы показали, что НАБУ расследует 11 уголовных дел (мошенничество, присвоение и завладение имуществом, взяточничество), СБУ - 6 дел (подозрение в пособничестве государству-агрессору, мошенничество, присвоение имущества и злоупотребление служебным положением).

Нацполиция отказалась отвечать на запрос, однако в отчете ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в НААН отмечается, что на 2023-й год там расследовали 251 уголовное дело. ГБР также отказалось предоставлять информацию, а в отчете ВСК за 2023 год говорилось об 1 уголовном деле, открытом бюро.

В Фонде государственного имущества сейчас есть 386 тыс га земли, из них 210 тыс га - это хозяйства, которые передала НААН.

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Читайте больше в материале: "Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП".

Напоминаем:

В государственной собственности остается около 800 тыс гектаров земли - больше всего земли у Фонда государственного имущества.

На начало 2023 года почти 100 тыс га земель Национальной академии наук находилось под российской оккупацией.