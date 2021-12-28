За выходные США увеличили поставки газа в Европу на треть – Bloomberg

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Количество танкеров с природным газом, следующих из США в европейские порты, за выходные выросло на треть.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, 20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, по сравнению с 15 в канун Рождества (25 декабря).

Еще 14 судов направлялись в направлении Европы в ожидании окончательных распоряжений.

"Европейские цены на газ упали четвертую сессию подряд из-за ожиданий, что поставки США помогут облегчить обеспокоенность поставками.

Даже после недавнего спада цены на топливо все еще в 10 раз выше, чем год назад", – пишет издание.

Во вторник утром цена на газ в Европе снизилась до 1231 доллара за тысячу кубометров.

Напоминаем:

Российский Газпром снова отказался бронировать мощности газопровода Ямал-Европа на 26 декабря.

Усилившийся ветер повысил выработку ветряной генерации и за последние два дня обвалил цены на газ в Европе на треть от исторического максимума 21 декабря.

Ранее Россия заявила, что изменение направления потока газа не было политическим шагом, хотя оно совпадает с ростом напряженности между Москвой и Западом из-за Украины и подняло цены на газ до рекордных высот.

Российский "Газпром" снизил транзит природного газа через Украину на 20% – со 109 миллионов кубических метров до 87,7 миллиона кубометров в сутки.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.

Экономическая правда