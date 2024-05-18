В приложении Резерв+ уже зарегистрировалось более 150 тыс граждан: сотни тысяч ожидают авторизации
Суббота, 18 мая 2024, 12:48 -
За менее чем сутки после запуска электронного приложения для призывников "Резерв+", в нем зарегистрировались более 150 тысяч граждан, еще сотни тысяч ожидают авторизации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Значительное количество пользователей не имеет возможности авторизоваться в приложении на утро 18 мая.
В Минобороны объяснили, что перебои в работе приложения связаны с защитой от DDoS-атак, поэтому из-за большого количества запросов, функция авторизации может работать не у всех одновременно.
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Экономическая правда
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