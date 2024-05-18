Все разделы
Укр / Рус

В приложении Резерв+ уже зарегистрировалось более 150 тыс граждан: сотни тысяч ожидают авторизации

Суббота, 18 мая 2024, 12:48 - Владимир Туник-Фриз

За менее чем сутки после запуска электронного приложения для призывников "Резерв+", в нем зарегистрировались более 150 тысяч граждан, еще сотни тысяч ожидают авторизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Значительное количество пользователей не имеет возможности авторизоваться в приложении на утро 18 мая.

В Минобороны объяснили, что перебои в работе приложения связаны с защитой от DDoS-атак, поэтому из-за большого количества запросов, функция авторизации может работать не у всех одновременно.

Реклама:

Экономическая правда



война Минобороны Минцифра армия
Реклама:
Материалы по теме
Российские БПЛА повредили энергетическую инфраструктуру на Полтавщине 18 мая 2024, 10:00
Молдова стремится стать стратегическим партнером в восстановлении Украины – Санду 17 мая 2024, 18:30
Федоров объяснил, почему ІТ-специалисты должны быть забронированы 17 мая 2024, 18:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте