В приложении Резерв+ уже зарегистрировалось более 150 тыс граждан: сотни тысяч ожидают авторизации

За менее чем сутки после запуска электронного приложения для призывников "Резерв+", в нем зарегистрировались более 150 тысяч граждан, еще сотни тысяч ожидают авторизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Значительное количество пользователей не имеет возможности авторизоваться в приложении на утро 18 мая.

В Минобороны объяснили, что перебои в работе приложения связаны с защитой от DDoS-атак, поэтому из-за большого количества запросов, функция авторизации может работать не у всех одновременно.

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Экономическая правда





