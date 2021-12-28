Все разделы
Укр / Рус

В правительстве анонсировали масштабную реформу госкомпаний в 2022 году

Вторник, 28 декабря 2021, 14:15
 
Юлия Свириденко
фото: форум украина 30

Первый вице-премьер - министп экономики Юлия Свириденко заявила о намерении провести масштабную реформу публичной собственности в 2022 году, после которой под управлением министерств останется до 100 госкомпаний.

Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Украина".

"В 2022-м мы должны провести масштабную реформу публичной собственности. На уровне министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчинены Кабинету министров", - заявила Свириденко.

Она также подтвердила намерения завершить начавшийся еще в 2017 году "триаж" госкомпаний.

"Так называемый "триаж" разделит предприятия на неработающие и работающие. Работающие, в свою очередь, - те, которые должны остаться в государственной собственности, и на те, которые могут быть проданы", - пояснила министр.

При этом, по ее словам, неработающие госкомпании пойдут на ликвидацию или приватизацию в зависимости от того, в каком они состоянии.

"Работающие предприятия, которые должны остаться в государственной собственности, мы объединим с целью их укрупнения и таким образом закончим эту важную реформу", - резюмировала Свириденко.

Напомним:

15 крупнейших государственных компаний Украины, которые избраны правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года - 10 из 15 отчитались о прибыли.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании Кабмин Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
10 из 15 крупнейших госкомпаний за 3 квартала получили прибыль: детали 28 декабря 2021, 11:45
Китайская Evergrande заявила о возобновлении работ на 92% объектов 28 декабря 2021, 10:20
12% компаний из списка СНБО сменили название после введения против них санкций 22 декабря 2021, 09:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!