В правительстве анонсировали масштабную реформу госкомпаний в 2022 году

Юлия Свириденко фото: форум украина 30

Первый вице-премьер - министп экономики Юлия Свириденко заявила о намерении провести масштабную реформу публичной собственности в 2022 году, после которой под управлением министерств останется до 100 госкомпаний.

Об этом она сказала агентству "Интерфакс-Украина".

"В 2022-м мы должны провести масштабную реформу публичной собственности. На уровне министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчинены Кабинету министров", - заявила Свириденко.

Она также подтвердила намерения завершить начавшийся еще в 2017 году "триаж" госкомпаний.

"Так называемый "триаж" разделит предприятия на неработающие и работающие. Работающие, в свою очередь, - те, которые должны остаться в государственной собственности, и на те, которые могут быть проданы", - пояснила министр.

При этом, по ее словам, неработающие госкомпании пойдут на ликвидацию или приватизацию в зависимости от того, в каком они состоянии.

"Работающие предприятия, которые должны остаться в государственной собственности, мы объединим с целью их укрупнения и таким образом закончим эту важную реформу", - резюмировала Свириденко.

Напомним:

15 крупнейших государственных компаний Украины, которые избраны правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года - 10 из 15 отчитались о прибыли.