Все разделы
Укр / Рус

Лукашенко пригрозил блокировать транзит товаров в Литву в случае остановки транзита от "Беларуськалия"

Среда, 22 декабря 2021, 16:56

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Литва прекратит возможность транзита удобрений подсанкционного "Беларуськалия" в порт Клайпеды, Беларусь в ответ заблокирует транзит товаров в Литву через свою территорию.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

"Как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе через гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу - будет в три раза дороже", - заявил Лукашенко.

Напомним, Литва ищет способ разорвать контракт на транзит продукции "Беларуськалия" после того, как компания оказалась под санкциями США. 

Компания "Литовские железные дороги" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. Согласно соглашению через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

Запрет на продажу поташа вступил в силу 8 декабря, но поташ продолжает транспортироваться через Литву.

Продолжение соглашения вызвало общественный резонанс в Литве, одной из самых громких критиков в Европе по поводу нарушений прав человека в Беларуси.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Беларусь

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Литве признали договор с "Беларуськалием" угрозой национальной безопасности 22 декабря 2021, 11:10
Правительство Литвы может пойти в отставку из-за транзита беларусских товаров 14 декабря 2021, 11:55
Украина отменяет ограничения на белорусский импорт автомобилей 8 декабря 2021, 11:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!