Энергосистема Украины готовится к работе в изолированном режиме: экспорт и импорт не осуществляется

фото: укрэнерго

Утром 23 февраля начались операции по подготовке энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме – экспорт и импорт электроэнергии сейчас не осуществляется.

Об этом свидетельствуют данные Укрэнерго.

С утра начался процесс временного отсоединения "острова Бурштынской ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединения его к ОЭС Украины. С 00.00 24 февраля будет действовать единая торговая зона.

Работа в изолированном режиме – испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Оно предусмотрено Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должно проводиться в два этапа: в зимний и летний период.

Напомним:

Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем РФ, Беларуси и сети ENTSO-E режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской ENTSO-E намечен на 24-26 февраля 2022 года.

Сообщалось, что 23 февраля будут производиться операции по временному отсоединению ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси.

В то же время возвращение энергосистемы Украины на параллельную работу с указанными энергосистемами запланирован на 27 февраля.

Экономическая правда