Новости 15 декабря: новая налоговая реформа, ухудшение инвестиционного климата

О налоговой реформе. До конца года в Верховную Раду планируют внести законопроект по налоговой реформе, которая может заработать с 2023 года.

О госдолге США. Палата представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по заимствованиям.

О карантине. Кабинет министров продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

О российских банках. Продажа украинских "дочек" российских государственных банков невозможна из-за международных санкций и санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Об инвестклимате. Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности во второй половине 2021 года снизился с 2,84 балла до 2,73 балла из 5-ти возможных.

Эксклюзив ЭП

Или пан, или проиграл: как игорный бизнес лоббирует снижение налогов

Уже вскоре депутаты могут снизить налоговую нагрузку на представителей крупного игорного бизнеса. Кому это выгодно и поможет ли детинизировать отрасль? (укр)