Бизнес ухудшил оценку инвестиционного климата в Украине

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Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности во второй половине 2021 года снизился с 2,84 балла до 2,73 балла из 5-ти возможных.

Таковы результаты новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с юридической фирмой Василий Кисиль и Партнеры.

"Настроения генеральных директоров в целом несколько ухудшились. Процент CEO, считающих текущий инвестиционный климат неблагоприятным, остается неизменным – 58%. Еще 35% респондентов оценили инвестклимат нейтрально. А количество респондентов, которые дали положительную оценку, уменьшилось почти вдвое – с 13% полгода назад до нынешних 7%", – говорится в пресс-релизе.

Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ухудшилась. Сейчас 29% опрошенных наблюдают негативную динамику (ранее таких было 15%), хотя большинство, а именно 57% считают, что существенных изменений не произошло. И только 14% считают, что бизнес-климат улучшился, в то время как полгода назад о положительной тенденции говорили 32% респондентов.

Тройка ключевых барьеров, сдерживающих развитие бизнес-климата остается неизменной: слабая судебная система (так утверждают 87% опрошенных), высокий уровень коррупции (85%), а также теневая экономика (76%). В этом году впервые в этот список добавился низкий темп вакцинации населения – так считают 50% директоров", – сообщили в ЕБА.

Среди других препятствий для развития инвестклимата директора называют геополитическую напряженность, энергетический кризис, несовершенное государственное управление, стагнацию реформ, сложную налоговую систему, постоянные ротации в правительстве и другое.

Среди позитива бизнес-лидеры выделяют сотрудничество с МВФ и стабильный валютный курс, диджитализацию государственных услуг, валютное регулирование, запуск рынка земли и реформу градостроительства.

По мнению топ-менеджеров, улучшение инвестиционного климата можно достичь за счет внедрения судебной реформы, борьбы с коррупцией, контрабандой, теневой экономикой и теневой занятостью, устранения геополитических угроз, прозрачных условий для работы бизнеса, упрощения налогообложения и уменьшения бюрократии, ускорения вакцинации.

Экономическая правда