Штаты подняли потолок долга на 2,5 триллиона, чтобы избежать дефолта
Палата представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по заимствованиям.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее 14 декабря билль поддержали в Сенате только голосами Демократов. После голосования в Палате Представителей в 221 против 209 документ должен подписать президент США Джо Байден.
Сумма в дополнительные 2,5 трлн долларов позволит стране отсрочить риски неуплаты по своим обязательствам на весь 2022 год, когда в стране состоятся выборы в Палату Представителей.
Республиканцы выступают против повышения верхнего предела долга. Они считают, что повышение потолка должно происходить вместе с сокращением расходов, направленных на уменьшение дефицита бюджета и погашение долга.
В настоящее время долг США составляет 28,9 трлн долларов. Ранее министерка финансов Джанет Йеллен предупреждала, что правительство может испытывать трудности с выполнением своих обязательств после 15 декабря.
Долговый потолок – общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и т.д.
Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.
Хотя нового потолка должно хватить до начала 2023 года, в ноябре 2022 года состоятся выборы в Палату представителей. Если на этих выборах Демократы лишатся своего большинства, они могут попытаться снова повысить потолок самостоятельно до того, как большинство получат Республиканцы.
Напоминаем:
В Сенате США поддержали временное повышение долгового потолка до декабря во избежание невозможности выплат по долгам.
Соединенные Штаты 18 октября могут пересечь "долговой потолок", в результате чего страна не сможет производить социальные выплаты и платить по долгам.
Ранее агентство Moody's Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Несостоятельность финансировать соцзатраты и долги будут стоить стране 6 миллионов рабочих мест и 15 триллионов долларов доходов домохозяйств.
Экономическая правда
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