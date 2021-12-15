Штаты подняли потолок долга на 2,5 триллиона, чтобы избежать дефолта

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Палата представителей согласовала повышение на 2,5 триллиона долларов долгового потолка, чтобы избежать невыплат по заимствованиям.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее 14 декабря билль поддержали в Сенате только голосами Демократов. После голосования в Палате Представителей в 221 против 209 документ должен подписать президент США Джо Байден.

Сумма в дополнительные 2,5 трлн долларов позволит стране отсрочить риски неуплаты по своим обязательствам на весь 2022 год, когда в стране состоятся выборы в Палату Представителей.

Республиканцы выступают против повышения верхнего предела долга. Они считают, что повышение потолка должно происходить вместе с сокращением расходов, направленных на уменьшение дефицита бюджета и погашение долга.

В настоящее время долг США составляет 28,9 трлн долларов. Ранее министерка финансов Джанет Йеллен предупреждала, что правительство может испытывать трудности с выполнением своих обязательств после 15 декабря.

Долговый потолок – общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и т.д. Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить уже существующие обязательства.

Хотя нового потолка должно хватить до начала 2023 года, в ноябре 2022 года состоятся выборы в Палату представителей. Если на этих выборах Демократы лишатся своего большинства, они могут попытаться снова повысить потолок самостоятельно до того, как большинство получат Республиканцы.

Напоминаем:

В Сенате США поддержали временное повышение долгового потолка до декабря во избежание невозможности выплат по долгам.

Соединенные Штаты 18 октября могут пересечь "долговой потолок", в результате чего страна не сможет производить социальные выплаты и платить по долгам.

Ранее агентство Moody's Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Несостоятельность финансировать соцзатраты и долги будут стоить стране 6 миллионов рабочих мест и 15 триллионов долларов доходов домохозяйств.

Экономическая правда