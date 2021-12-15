Новини 15 грудня: нова податкова реформа, погіршення інвестиційного клімату

Про податкову реформу. До кінця року у Верховну Раду планують внести законопроєкт щодо податкової реформи, яка може запрацювати з 2023 року.

Про держборг США. Палата Представників погодила підвищення на 2,5 трильйона доларів боргової стелі, аби уникнути невиплат за запозиченнями.

Про карантин. Кабінет міністрів продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Про російські банки. Продаж українських "дочок" російських державних банків неможливий через міжнародні санкції та санкції Ради національної безпеки та оборони.

Про інвестклімат. Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості у другій половині 2021 року знизився з 2,84 бала до 2,73 бала з 5-ти можливих.

Ексклюзив ЕП

Або пан, або програв: як гральний бізнес лобіює зниження податків

Уже незабаром депутати можуть знизити податкове навантаження на представників великого грального бізнесу. Кому це вигідно і чи допоможе це детінізувати галузь?