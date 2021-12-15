В этом году в Раде может появиться проект налоговой реформы: как налоги могут снизиться

unsplash

До конца года в Верховную Раду планируют внести законопроект по налоговой реформе, которая может заработать с 2023 года.

Об этом глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Гетманцева, до конца 2021 года в парламенте будет зарегистрирован крупный законопроект о налогообложении доходов.

Он добавил, что планируется снизить налогообложение доходов физических и юридических лиц, а также ввести налог на выведенный капитал, "усечен, как в Польше". Также Раде будут предлагать расширить декларирование доходов и предоставить больше налоговых вычетов гражданам.

Законопроект также может ввести обложение дополнительной работы. "Это когда ты просто регистрируешься в Дие и можешь получать доход от 27 видов деятельности", - пояснил он. К примеру, работать водителем такси – с таких доходов налог составит 5%, без ЕСВ.

Детали налогового документа

По данным ЭП, снизить налоговую нагрузку планируют путем объединения трех налогов (Единого соцвзноса, налога на доходы физлиц и военный сбор) в единую ставку НДФЛ – 25%.

Документом предусматривается введение новых налоговых льгот для физических лиц, в частности гарантированный возврат из бюджета НДФЛ для определенных категорий населения (например, многодетных и малообеспеченных семей)

В то же время предлагается втрое (до 15%) увеличить ставки налогообложения дивидендов и ввести ставку налогообложения доходов от продажи государственных ценных бумаг.

Относительно дополнительного дохода речь идет о 27 видах деятельности, среди которых – услуги по ремонту квартир, предоставлению жилья в аренду, образовательной деятельности вне учебных заведений и т.д.

Кроме того, вводится налог на выведенный капитал для предприятий с оборотом до 200 млн. грн. по польской модели.

"Я думаю, что можем зарегистрировать этот законопроект еще в этом году, чтобы он заработал с 2023 года", - резюмировал глава комитета ВРУ.

Заметим, что на нынешний год предусмотрен запуск двух государственных мегафонов, наполнение которых потребуют значительные дополнительные налоговые поступления. Речь идет о накопительном пенсионном фонде и Фонде будущих поколений.

В частности, накопительный уровень пенсионного обеспечения предполагает отчисление части ЕСВ в накопительный пенсионный фонд. Если ЕСВ будет отменен, то источник поступлений в накопительный фонд будет неопределенным.

Кроме того, это может отразиться на государственном Пенсионном фонде, дефицит которого постоянно растет и уже превышает 300 млрд грн.

Больше того, чего ожидать в 2023 году, читайте в статьях Экономической правды:

Поколение Зе: родившиеся при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Кто, сколько и куда будет откладывать в старость? Правительство наконец-то показало модель пенсионной реформы

Экономическая правда