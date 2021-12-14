Новости 14 декабря: налоги в "Дія City", возврат газового ралли

О "Деле Приватбанка". Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments и отменено решение Национального банка об определении связанных с "Приватбанком" лиц

О налогах. Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине", регулирующий налоговые условия специального правового режима "Дія City"

Об угле. Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу со 100% использованием газа

О приватизации. Международные компании, невзирая на заинтересованность в объекте, не готовы участвовать в приватизации АО "ОГХК" без предоставления правительством гарантий защиты крупных инвестиций

О газе. Цены на газ в Европе пересекли отметку в 1500 долларов за кубометр – впервые с октября, когда максимальные значения взлетели до 2 тысяч долларов

Эксклюзив ЭП

Бум или совпадение: почему распродаются украинские банки

Через семь лет украинцы привыкли: если говорят о банках, то речь идет об их ликвидации. Однако в последнее время рынок наполняют новости о сделках по покупке. Что происходит?