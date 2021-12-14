Новини 14 грудня: податки у "Дія City", повернення газового ралі
Про "Справу Приватбанка". Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було задоволено позов кіпрської Triantal Investments та скасовано рішення Національного банку про визначення пов’язаних з "Приватбанком" осіб
Про податки. Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City"
Про вугілля. Кабінет міністрів готує сценарій, за якого теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу
Про приватизацію. Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій
Про газ. Ціни на газ у Європі перетнули позначку у 1500 доларів за кубометр – вперше з жовтня, коли максимальні значення злетіли до 2 тисяч доларів
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Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки
За сім років українці звикли: якщо говорять про банки, то мова йде про їх ліквідацію. Однак останнім часом ринок наповнюють новини про угоди з купівлі. Що відбувається?
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