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Ралі повертається: газ у Європі перетнув позначку у 1500 доларів

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:53
 
getty images

Ціни на газ у Європі перетнули позначку у 1500 доларів за кубометр – вперше з жовтня, коли максимальні значення злетіли до 2 тисяч доларів.

Про це відомо з даних ICE Futures.

Так, 14 грудня природний газ продовжив зростання торгів попереднього дня і зріс до 1532 долара за кубометр. Котирування січневого контракту на головному європейському хабі TTF у Нідерландах зросли на 9,4%.

 
ice futures

На 18:50 за Києвом ціни незначно послабилися до 1511 доларів за куб.

Запаси газу у Європі знаходяться на найнижчих рівнях за останні роки. В таких умовах на початку-середині осені РФ стрімко скоротила прокачку газу до регіону, що спричинило справжню енергетичну кризу та підняло ціни на газ, вугілля та електроенергію до рекордних рівнів.

Нагадуємо

В Єврокомісії хочуть покінчити з практикою довгострокових контрактів на імпорт природного газу в рамках так званого зеленого переходу. Такий крок йде усупереч закликам Росії, яка навпаки хоче заключати якомога більше таких контрактів.

Ціни на газ у Європі зросли до 1400 доларів за кубометр на тлі заяв глави МЗС Німеччини щодо відсутності підстав для запуску російського газопроводу Північний потік – 2.

Медіа та українські посадовці неодноразово зазначали, що Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу "Північний потік-2".

Економічна правда

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