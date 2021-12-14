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Рада запустила спеціальний режим на ринку ІТ

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:05
 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

За відповідний документ проголосували 285 народних депутатів.

Документом передбачено впровадження особливого режиму оподаткування суб’єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору під час оформлення трудових відносин в IT-компаніях.

У законі зазначені критерії, за якими IT-компанії зможуть отримати резидентство Дія.City. Так, резидентом Дія.Сіті може бути юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця здійснення господарської діяльності, яка одночасно відповідає таким вимогам:

здійснює виключно види діяльності ІТ-індустрії;

середньомісячна зарплати працівників компанії становить 1 200 євро;

середньооблікова кількість її працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця становить не менше, ніж 9 осіб;

сума її кваліфікованого доходу, отриманого за перші три місяці набуття статусу резидента Дія.Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за цей період, а сума її кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування в статусі резидента Дія.Сіті, становить не менше, ніж 90% суми її загального доходу за той самий період (за наявності загального доходу).

Детальніше читайте за посиланням: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Економічна правда

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IT "Дія" Верховна рада

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