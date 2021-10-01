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Все билеты на поезда дальнего следования доступны в чат-боте "Укрзализныци"

Пятница, 1 октября 2021, 14:55
 
фото: украинская правда

Купить и вернуть билет "Укрзализныци" на все поезда дальнего следования можно через чат боты в социальных сетях Viber и Telegram.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "С 1 октября пассажирам УЗ в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах".

Детали: Отмечается, что в чат-боте есть функции: продажи и возврата билетов; заказ питания; отображение расписания движения; информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути; онлайн-табло.

Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Украинская правда

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Укрзализныця

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