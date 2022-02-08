САП направила в суд дело Дубневича и тендеров "Укрзализныци"

Дубневич во время обсуждения снятия с него депутатской неприкосновенности в октябре 2019 года фото: укринформ

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт об обвинении 9 человек, среди которых - нардеп Ярослав Дубневич.

Об этом сообщает прессслужба ведомства без указания ФИО нардепа.

Нардепа и 8 других обвиняемых подозревают в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци".

"Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзалізниця", действуя в сговоре с народным депутатом с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовали проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления. .

В результате реализации этой преступной схемы, предприятие в течение 2015-2017 годов переплатило за поставку товаров свыше 93 млн гривен", - заявили в САП.

Там добавили, что на сегодняшний день досудебное расследование по делу окончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу в отношении нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств "Укрзализныци", еще в 2020 году.

Следствие по 8 другим завершилось еще в мае 2019 года.

Сторона защиты все это время изучала материалы дела.

Напомним:

В октябре 2019 года генпрокуратура вручила подозрение народному депутату из группы "За майбутнє" Ярославу Дубневичу, из которого 31 октября сняли депутатскую неприкосновенность.

Дубневич – народный депутат трех созывов Верховной Рады. В 2019 году, как и в 2014 году, попал в Раду по мажоритарной системе в округе №120. Сейчас он член депутатской группы "За майбутнє".

В 2014 году он был членом фракции "Блок Петра Порошенко" и главой комитета Рады по вопросам транспорта.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество недвижимого имущества.

НАБУ и СБУ расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности, о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн.

Летом 2018 года НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителей ООО "Вог Аэро Джет" в нанесении ущерба компании на 92 млн грн.

В конце 2018 года глава САП Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с Дубневича.

15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 млн грн "Укрзализныци".

21 февраля детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника Дубневича и экс-первого замглавы филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" Эдуарда Пушкаренко по подозрению в хищении средств.

Экономическая правда