Из-за обстрелов на Донетчине "Укрзализныця" ограничила движение поездов
Из-за обстрелов, начавшихся в четверг утром в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги, "Укрзализныця" ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк.
Источник: "Укрзализныця"
Дословно: "9 сентября около 8:00 в районе станции Скотувата Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.
Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие".
Детали: До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова и №6003/6004 Изюм – Скотувата – Святогорск ограничено до станции Фенольная.
Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.
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