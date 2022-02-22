УЗ не прекращает движение поездов на восток, но повышает меры безопасности

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В "Укрзализныце" продолжают штатную работу и не собираются прекращать движение поездов на восток, но повышают меры безопасности.

Об этом заявил на брифинге член правления УЗ Александр Перцовский, передает "Укринформ".

"Укрзализныця не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление".

Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали, работаем по всем направлениям и призываем спокойно путешествовать по Украине. Никакие провокации нас не остановят в этом", - утверждают в компании.

По словам Перцовского, УЗ, в отличие от авиакомпаний, которые приостановят полеты в Украине из-за роста военной напряженности, не планирует прекращать свою работу.

Он добавил, что украинцы могут воспользоваться Укрзализныцей, чтобы вернуться из-за границы, если отсутствует прямое авиасообщение.

"И до Львова, и до Киева можно доехать удобно и скоростно с пересадкой в ​​Перемышле. Также есть сообщения через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", - сказал член правления УЗ.

Напомним:

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями боевиков Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.

Указами о признании ОРДЛО Путин также отдал официальный приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".