Правительство назначило руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности

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Кабинет Министров своим решением назначил Евгения Кузькина главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины, а другим распоряжением назначил Никиту Лагунина временным руководителем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Об этом говорится в распоряжениях на сайте Кабмина.

Кузькин до этого работал первым заместителем председателя "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

Ранее Кузькина назначили и.о. председателя ведомства "до назначения в установленном порядке председателя "Укравтодора".

Также своим указом правительство уволило по собственному желанию Егора Прокопчука с должности председателя Укртрансбезопасности, которую он возглавлял с сентября 2020 года. Так, службу временно возглавил его заместитель Никита Лагунин.

Напоминаем:

23 сентября Кабинет министров назначил председателем Государственной службы по безопасности на транспорте Егора Прокопчук.

Победителем конкурса на занятие должности председателя Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) стал действующий и.о. главы ведомства Евгений Кузькин.

Экономическая правда