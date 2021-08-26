Уряд визначив переможця конкурсу на посаду голови "Укравтодору"

Сміття в головах: як бізнес привчає українців сортувати сміття і що з того виходить Як працює сортування вторсировини у найбільших мережах країни, навіщо великому бізнесу займатися сортуванням і чи справді сміття отримує "друге життя"?

Секонд-хенд від 500 євро. Як українська стилістка переробляє старий одяг і продає його по всьому світу Що таке український апсайкл-проєкт Bettter, одяг якого іноземці розкуповують за лічені години, та як його засновниця Юлія Пеліпас популяризує через бренд відповідальне споживання та вторинну переробку.