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Уряд визначив переможця конкурсу на посаду голови "Укравтодору"

Четвер, 26 серпня 2021, 15:35
 
Кубраков і Кузькін
фото: укравтодор

Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.

Відповідне рішення уряд завердив під час засідання 26 серпня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

У травні Кабмін поклав на Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків голови "Укравтодору".

Кузькін до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, котрий у травні очолив Мінінфраструктури.

Відповідно до розпорядження, Кузькіна тоді призначили т.в.о. голови відомства "до призначення в установленому порядку голови "Укравтодору".

Економічна правда

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Кабмін Укравтодор

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