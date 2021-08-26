Уряд визначив переможця конкурсу на посаду голови "Укравтодору"
Четвер, 26 серпня 2021, 15:35
Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.
Відповідне рішення уряд завердив під час засідання 26 серпня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
У травні Кабмін поклав на Євгена Кузькіна тимчасове виконання обов'язків голови "Укравтодору".
Кузькін до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, котрий у травні очолив Мінінфраструктури.
Відповідно до розпорядження, Кузькіна тоді призначили т.в.о. голови відомства "до призначення в установленому порядку голови "Укравтодору".
Економічна правда
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