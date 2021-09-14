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Уряд призначив очільників Укравтодору та Укртрансбезпеки

Вівторок, 14 вересня 2021, 12:19
 
фото: економічна правда

Кабінет Міністрів своїм рішенням призначив Євгена Кузькіна очільником Державного агентства автомобільних доріг України, а іншим розпорядженням призначив Микиту Лагуніна тимчасовим керівником Державної служби України з безпеки на транспорті. 

Про це йдеться у розпорядженнях на сайті Кабміну.

Кузькін до цього працював першим заступником голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, котрий у травні очолив Мінінфраструктури.

Раніше Кузькіна призначили т.в.о. голови відомства "до призначення в установленому порядку голови "Укравтодору".

Також своїм указом уряд звільнив за власним бажанням Єгора Прокопчука з посади голови Укратрансбезпеки, яку він очолював з вересня 2020 року. Натомість, службу тимчасово очолив його заступник Микита Лагунін.

Нагадуємо:

23 вересня Кабінет міністрів призначив головою Державної служби з безпеки на транспорті Єгора Прокопчука.

Переможцем конкурсу на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору) став чинний т.в.о. голови відомства Євген Кузькін.

Економічна правда

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