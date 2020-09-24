Після критики Зеленського, Кабмін змінив голову Укртрансбезпеки
23 вересня Кабінет міністрів призначив головою Державної служби з безпеки на транспорті Єгора Прокопчука
Відповідне рішення опубліковано на сайті уряду.
З Прокопчуком уклали контракт про проходження державної служби на період дії карантину.
Згідно із декларацією новопризначеного голови, з 2016-го року до 2019-го він працював генеральним директором ДП "Кривбаспромводопостачання", яке займається промисловим водопостачанням та очищенням стічних вод у Кривому Розі.
За минулий рік на цій посаді він заробив понад 400 тисяч гривень.
Нагадуємо:
У серпні президент Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству інфраструктури перезавантажити Державну службу з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеку), а також встановити 50-80 комплексів автоматичного вагового контролю.
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