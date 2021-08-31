Брюссель прислал ответ Киеву о консультациях по "Северному потоку-2"

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Европейская комиссия направила ответ Киеву на запрос о консультациях в связи с дальнейшей реализацией проекта "Северный поток-2".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили во вторник в Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой.

Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе по вопросам энергетики, и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше выполнить их просьбу о консультациях", - сообщили в Еврокомиссии.

При этом в Еврокомиссии отметили, что ЕС "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины".

"Мы по-прежнему готовы обсудить любые вопросы, волнующие Украину", - заверили в Брюсселе.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.

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Европейская правда