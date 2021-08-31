Всі розділи
Укр / Рус

Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про "Північний потік-2"

Вівторок, 31 серпня 2021, 13:50
 
фото: cnn

Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у вівторок в Європейській комісії, пише "Європейська правда".

"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою.

Ми перебуваємо в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі з питань енергетики, та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їхнє прохання щодо консультацій", - повідомили в Єврокомісії.

При цьому в Єврокомісії наголосили, що ЄС "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

"Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, що хвилюють Україну", - запевнили в Брюсселі.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Єврокомісія Україна Північний потік

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Австрія проти запропонованих Єврокомісією обмежень на готівкові розрахунки 26 липня 2021, 17:20
Єврокомісія отримала ноту України про консультації щодо "Північного потоку-2" 23 липня 2021, 15:10
Єврокомісія поки не отримала запит України про консультації щодо "Північного потоку-2" 22 липня 2021, 15:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!