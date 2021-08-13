Сервис Airbnb утроил квартальную выручку, но предупредил об угрозе штамма "Дельта"

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Сервис онлайн-бронирования жилья Airbnb отчитался о росте выручки на 300% во втором квартале (до 1,34 млрд долл), но акции упали после того, как компания предупредила об угрозе штамма "Дельта" для количества бронирований.

Об этом сообщает CNBC.

При этом в 3 квартале Airbnb ожидает крупнейшую в своей истории квартальную прибыль.

В то же время компания предупредила об ожидаемой волатильности рынка бронирования жилья в связи со штаммом "Дельта".

Руководители сервиса заявили, что дальнейшие финансовые результаты компании будут зависеть от прогресса в вакцинации и сдерживании новых штаммов COVID-19.

"Мы пока не знаем, насколько охотно люди будут путешествовать осенью по сравнению с летом", - говорится в письме акционерам.

При этом рост выручки Airbnb превзошел прогнозы аналитиков с Уолл-стрит, которые ожидали 1,26 млрд долл.

Компания также отчиталась, что получила 83,1 млн бронирований - это на 29% больше, чем в первом квартале, и на 197% больше, чем во втором квартале прошлого года, когда произошел "обвал" туристической индустрии из-за пандемии COVID-19. Аналитики, опрошенные StreetAccount, ожидали 79,2 млн бронирований.

Акции Airbnb в четверг упали на более чем 4% после отчета компании по итогам квартала.

Экономическая правда