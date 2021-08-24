Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана
Платформа для аренды жилья Airbnb заявила, что предоставит возможность бесплатного размещения для 20 тысяч афганских беженцев независимо от географии.
Об этом соучредитель сервиса Брайан Чески сообщил в Twitter.
Он заявил, что предложение является ответом компании на "один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени".
Чески надеется, что такой шаг станет стимулом и для других представителей бизнеса идти на аналогичные поступки. Жилье доступно для 20 тысяч афганских беженцев с 24 августа.
Он попросил арендодателей на платформе связываться с компанией в случае, если они также готовы присоединиться к программе и предоставить убежище беженцам.
Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free.— Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021
Напоминаем:
Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.
15 августа талибы вошли в Кабул.
Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".
Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.
Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.
Экономическая правда
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