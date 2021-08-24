Airbnb предлагает бесплатное жилье для 20 тысяч беженцев из Афганистана

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Платформа для аренды жилья Airbnb заявила, что предоставит возможность бесплатного размещения для 20 тысяч афганских беженцев независимо от географии.

Об этом соучредитель сервиса Брайан Чески сообщил в Twitter.

Он заявил, что предложение является ответом компании на "один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени".

Чески надеется, что такой шаг станет стимулом и для других представителей бизнеса идти на аналогичные поступки. Жилье доступно для 20 тысяч афганских беженцев с 24 августа.

Он попросил арендодателей на платформе связываться с компанией в случае, если они также готовы присоединиться к программе и предоставить убежище беженцам.

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free. — Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Напоминаем:

Наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

15 августа талибы вошли в Кабул.

Президент США Джо Байден считает правильным решение о выводе американских войск из Афганистана, несмотря на сцены хаоса и паники, вызванные переходом власти в стране к "Талибану".

Афганское правительство заявило о "мирном переходе власти". Президент Афганистана покинул страну.

Издание The Washington Post писало, что боевики "Талибана" еще с начала прошлого года начали заключать соглашения с представителями афганских властей, предлагая им деньги, что позволило талибам за молниеносно короткий срок взять контроль над страной и добраться до Кабула.

Экономическая правда