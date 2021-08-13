Сервіс Airbnb потроїв квартальну виручку, але попередив про загрозу штаму "Дельта"
Сервіс онлайн-бронювання житла Airbnb прозвітував про зростання виручки на 300% у другому кварталі (до 1,34 млрд дол), але акції впали після того, як компанія попередила про загрозу штаму "Дельта" для кількості бронювань.
Про це повідомляє CNBC.
При цьому, у 3 кварталі Airbnb очікує на найбільший у своїй історії квартальний прибуток.
Водночас компанія попередила про очікувану волатильність ринку бронювань житла у зв'язку зі штамом "Дельта".
Керівники сервісу заявили, що подальші фінансові результати компанії будуть залежати від прогресу у вакцинації та стримуванні нових штамів COVID-19.
"Ми поки не знаємо, наскільки охоче люди будуть подорожувати восени в порівнянні з літом", - йдеться у листі акціонерам.
При цьому, зростання виручки Airbnb перевершило прогнози аналітиків з Уолл-стріт, які очікували 1,26 млрд дол.
Компанія також прозвітувала, що отримала 83,1 млн бронювань - це на 29% більше, ніж в першому кварталі, і на 197% більше, ніж у другому кварталі минулого року, коли стався "обвал" туристичної індустрії через пандемію COVID-19. Аналітики, опитані StreetAccount, очікували 79,2 млн бронювань.
Акції Airbnb в четвер впали на понад 4% після звіту компанії за підсумками кварталу.
Економічна правда
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