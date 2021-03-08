Из-за оттока туристов стоимость аренды в туристических центрах упала на 15%

Пандемия вызвала сокращение количества туристов, и, как следствие, и арендодателей, на сервисе Airbnb - из-за этого стоимость аренды жилья в туристических центрах упала приблизительно на 15%.

Об этом сообщает Reuters.

Airbnb служит платформой, объединяющей арендодателей и арендаторов на рынке краткосрочной аренды жилья. Следовательно, высокая концентрация краткосрочного жилья в туристических центрах значительно поднимала общий уровень цен на долгосрочную аренду для местных жителей.

Правительства стран Европы долгое время пытались смягчить эффекты, которые аренда через сервис Airbnb имела на рынок недвижимости и уменьшить количество квартир в туристических центрах.

С оттоком туристов осуществились и желание власти урегулировать этот рынок. Как отмечает Reuters, многие хосты (собственники жилья) изменили фокус с туристов на средне и долгосрочных арендаторов, начали непосредственно жить в этих помещениях или же вообще их оставили.

Так, за последний месяц количество предложений жилья на одну ночь на Airbnb в 50 крупнейших городах Европы сократилась на 21,9% к предыдущему году.

В компании говорят, что люди стали больше внимания уделять малым городам в противовес туристическим центрам: "У нас было больше предложений во Франции, Германии, Португалии, Испании и Чехии вместе в конце 2020 года, чем в конце 2019 года".

Например, в Венеции, население которой составляет 60 тысяч человек, туристический поток достигал 2 млн человек ежегодно. В январе бронирования в городе сократилось на 67%, и население побуждает власть использовать эту возможность на пользу местных жителей.

В историческом центре Лиссабона, столицы Португалии, бронирование за время пандемии сократились на 20%. Это спровоцировало падение цен на аренду жилья на 15% в период с марта по декабрь 2020 года.

В Праге, столице Чехии, предложения на сайте сократились около наполовину, а стоимость аренды затем упала на 8%.

Напомним:

Акции сервиса бронирования жилья Airbnb выросли в цене на 9,8%, что подняло рыночную стоимость компании до 105 млрд долларов.

Экономическая правда