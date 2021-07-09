Часть Киева была без света из-за аварии

фото: "Дтэк Киевские электросети"

В киевском микрорайоне "Жуляны" в результате аварии на электрооборудовании остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети".

"Сегодня, в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны".

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению. Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающего микрорайон "Жуляны", - заявили в компании.

Позже в компании добавили, что по состоянию на 13:00 вернули свет в 24 многоэтажки и 100 частных домов.

"В течение часа резервно заживим все остальные обесточеные дома", - добавили там.

Обновлено. "По состоянию на 14:00 все 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне "Жуляны" со светом", - заявили в компании.

Экономическая правда