Украина запросила аварийную помощь из Словакии из-за ДТЭК
Украина на ночь 21 декабря пригласила аварийную помощь из Словакии из-за аварийного отключения энергоблока №7 Бурштынской ТЭС ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом сообщает пресс-служба Бурштынской теплоэлектростанции.
В результате аварийного отключения Украина запросила аварийную помощь в 300 МВт-час.
Указывается, что ТЭС продолжает работать в штатном режиме, ремонтные бригады возобновляют работу энергоблока №1. К работе готовы 10 из 11 энергоблоков.
В настоящее время станция несет нагрузку 1330 МВт, работают 10 из 11 энергоблоков, за исключением блока №1.
По данным ЭП, причиной стала также аварийная разгрузка блоков №2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 ТЭС и отсутствие резервов.
Экономическая правда
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