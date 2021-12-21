Все разделы
Укр / Рус

Украина запросила аварийную помощь из Словакии из-за ДТЭК

Вторник, 21 декабря 2021, 11:54

Украина на ночь 21 декабря пригласила аварийную помощь из Словакии из-за аварийного отключения энергоблока №7 Бурштынской ТЭС ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает пресс-служба Бурштынской теплоэлектростанции.

В результате аварийного отключения Украина запросила аварийную помощь в 300 МВт-час.

Указывается, что ТЭС продолжает работать в штатном режиме, ремонтные бригады возобновляют работу энергоблока №1. К работе готовы 10 из 11 энергоблоков.

В настоящее время станция несет нагрузку 1330 МВт, работают 10 из 11 энергоблоков, за исключением блока №1.

По данным ЭП, причиной стала также аварийная разгрузка блоков №2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 ТЭС и отсутствие резервов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ДТЭК энергетика Словакия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Электростанция Ахметова умалила масштаб аварии и не пустила проверку – СМИ 2 декабря 2021, 22:10
На Бурштынской ТЭС произошли две аварии, есть четверо пострадавших 29 ноября 2021, 10:19
В ДТЭК отреагировали на обвинения Зеленского в шантаже 26 ноября 2021, 20:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!