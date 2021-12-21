Украина запросила аварийную помощь из Словакии из-за ДТЭК

Приложения для бедных или для тех, кто привык планировать будущее? ЭП предлагает подборку мобильных приложений, благодаря которым можно контролировать собственные расходы и копить на желанные покупки.(укр)

Президент Владимир Зеленский инициировал создание Фонда будущих поколений. Кто, когда и сколько получит от государства и достаточно ли денег для реализации инициатив власти? (укр)

Каждый день тысячи школьников тратят деньги в компьютерных играх, а их родители могут даже об этом не догадываться. На что подростки тратят средства в интернете и как от этого уберечься?(укр)