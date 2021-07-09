Частина Києва була без світла через аварію
У київському мікрорайоні "Жуляни" унаслідок аварії на електрообладнанні залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків.
Про це у Facebook повідомила прес-служба "ДТЕК Київські електромережі".
"Сьогодні, о 10:50 сталося аварійне відключення однієї з секцій обладнання на підстанції "Теремки". Через це залишились знеструмленими 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни".
Наразі фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення. Ми ліквідовуємо аварію на енергообладнанні, що живить мікрорайон "Жуляни", - заявили в компанії.
Згодом у компанії додали, що станом на 13:00 повернули світло у 24 багатоповерхівки та 100 приватних будинків.
"Протягом години резервно заживимо всі інші знеструмлені домівки", - додали там.
Оновлено. "Станом на 14:00 всі 78 багатоповерхівок та близько 600 приватних житлових будинків у мікрорайоні "Жуляни" зі світлом", - заявили в компанії.
Економічна правда
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