Экс-руководитель ПриватБанка Дубилет требует через суд прекратить розыск – СМИ

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором просит обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыске.

Источник: "Слово и дело" со ссылкой на собеседников в органах правопорядка.

Детали: В иске Дубилет-старший требует обязать МВД убрать из персонально-справочного учета следующую информацию о себе: "с 26 марта 2021 года разыскивается Национальным антикоррупционным бюро Украины. Розыскное дело №12017040000000531 от 6 марта 2017 года".

По данным Судебной власти, адвокат Дубилет подал три идентичных иска в ОАСК. Иски попали к судьям Александру Кармазину, Татьяне Балась и Валерию Кузьменко. Судья Кузьменко принял иск к рассмотрению, Балась – не успела рассмотреть, а судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилет.

По мнению судьи Кармазина, действия адвоката умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства. Речь идет о подаче иска с идентичными основаниями и аналогичным предметом иска, а также с идентичным субъективным составом участников дела. На адвоката Дубилет наложили 5 000 грн штрафа за эти действия.

По версии следствия, бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн ​​грн.

Как считают правоохранители, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании "Ингосстрах". Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. По данным следствия, владельцами СК "Ингосстрах" были Яценко и другие служащие ПриватБанка.

Также Дубилета подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн средств ПриватБанка. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПриватБанка Александр Дубилет распорядился перечислить 314,9 млн долларов (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse SA и Quadra Commodities S.A.

Исполнителями этого распоряжения были в то время заместитель главы правления ПриватБанка Людмила Шмальченко и начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПБ Надежда Конопкина.

Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и чтобы придать схеме вид законности бывший топ-менеджмент банка подделал банковские документы и провел фиктивное кредитование связанного с банком оффшора Claresholm Marketing Ltd. Таким образом это лицо сделали должником на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Этому предшествовало: В конце марта 2021 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Высший антикоррупционный суд заочно его арестовал.

Предыстория:

В декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации "Приватбанка". Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство в целом потратило более 155 млрд гривен.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров по национализации Приватбанка.

Хозсуд Киева еще рассматривает иск бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его оффшорной компании Triantal Investments по возврату им долей в банке.

28 мая 2021 года Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил новым главой правления банка Герхарда Бьоша.

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