Национализация "ПриватБанка": рассмотрение дела заморозили до конца мая

Хозсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении иска экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и его оффшорной компании Triantal Investments по возврату им долей в банке.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Хозяйственный суд Киева 13 апреля объявил перерыв до 25.05.2021 года в рассмотрении иска экс-владельцев ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments о возвращении им акций банка. К рассмотрению дела привлечен КМУ", - говорится в сообщении.

Игорь Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют возвращения их долей в акционерном капитале банка. До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Напоминаем:

Апелляционный суд возобновил производство по Хозсуде об отмене национализации Приватбанка и возврату бывшим акционерам их долей.

Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации Приватбанка и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения вреда.

Сейчас стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Экономическая правда