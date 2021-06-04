"Укрзализныця" запустила 11 поездов к Черному и Азовскому морям

АО "Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Детали: Сообщается, что УЗ уже открыла продажу билетов на новые и дополнительные "морские" поезда.

В частности, с 3 июня через день по нечетным числам будет курсировать поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса.

Также с 3 из Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий - Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка - Геническ.

С 5 июня по нечетным числам Укрзализныця запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться в Бердянск. Поезд № 472/471 Днепр - Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно - по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог - Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться в Бердянск поездом № 261/262 Харьков - Бердянск.

С 11 июня из Львова отправится поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.

Для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы - Одесса и №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Поезд №213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.