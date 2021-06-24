Совет НБУ предоставил рекомендации Нацбанку и правительству

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Совет НБУ предоставил рекомендации правлению Нацбанка и правительству относительно политики курсообразования и валютного регулирования.

Соответствующие рекомендации одобрены на очередном заседании Совета НБУ 23 июня, передает пресс-служба НБУ.

Во время заседания Совет НБУ заслушал отчет правления о состоянии системы внутреннего контроля и рассмотрел оценку ее надежности и результативности.

"С учетом обсуждения правлению предоставлен ряд рекомендаций, направленных на усиление эффективности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, соответствия внедренных в Национальном банке подходов лучшим мировым практикам", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения вопроса о политике курсообразования и валютного регулирования, Совет Нацбанка, в частности, одобрил рекомендации правлению и правительству.

Правлению Национального банка до 1 декабря 2021 года:

Осуществить комплексную оценку экономических результатов внедрения нормативно-правовых актов по вопросам валютного регулирования, принятых в соответствии с ЗУ "О валюте и валютных операциях", и усилить макроэкономическое обоснование следующих шагов по валютной либерализации.

С целью усовершенствования коммуникаций Национального банка по валютно-курсовой политике предоставлять регулярные и оперативные комментарии по ситуации на межбанковском валютном рынке.

Провести анализ каналов вывода капиталов (невозвращение экспортной выручки, фиктивные импортные контракты, трансфертное ценообразование и др.) из экономики и его влияние на макрофинансовую стабильность в Украине.

Исследовать влияние значительной части государственного долга в иностранной валюте на устойчивость государственных финансов и финансовой стабильности в целом в среднесрочной перспективе и соответствующий рост дополнительного давления на валютный рынок.

С целью усиления возможностей анализа эффектов либерализации на показатели внешней торговли ввести в практику прогнозно-аналитических работ подготовку показателей экспорта и импорта в разрезе экономических целей согласно международной классификации товаров внешней торговли BEC.

Проанализировать влияние распространения операций с виртуальными активами на деятельность центральных банков (монетарная политика, политика финансовой стабильности, развитие платежных технологий, появление новых регуляторных практик (регтех) и т.д.).

Проинформировать Совет НБУ относительно плана действий по трансформации ПАО "Расчетный центр" в соответствии с требованиями ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" и уменьшение доли участия НБУ в ПАО "Расчетный центр".

Кабинету Министров Украины:

Активизировать работу по подготовке к присоединению к Многосторонней конвенции CRS MCAA с целью создания необходимых предпосылок для углубления валютной либерализации в Украине.

Правлению Национального банка и Кабинету Министров Украины:

С целью минимизации рисков оттока капитала за пределы Украины из-за незавершенных операций по экспорту и импорту товаров рассмотреть возможность установления дифференцированного предельного срока расчетов в зависимости от вида операций (экспорт / импорт) и товаров в соответствии с кодом УКТ ВЭД.

С целью минимизации рисков макрофинансовой стабильности в связи с распространением операций с виртуальными активами ускорить подготовку законодательных актов по регулированию рынка виртуальных активов и операций с ними.

При рассмотрении вопроса о системе внутреннего контроля Национального банка отметили положительные сдвиги, которые произошли в течение последнего года, в том числе связанные с выполнением ранее предоставленных рекомендаций Совета.

В то же время Совет признал необходимость дальнейшего продолжения работы по совершенствованию отдельных процедур/процессов, контролей и подходов, в том числе к оценке операционных и информационных рисков, их минимизации, улучшения контролей в части делегирования полномочий, документооборота и т.п.

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Напомним:

Совет Национального банка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя председателя в связи с окончанием срока его полномочий 10 июля 2021 года.

Как сам Сологуб сообщил в комментарии Liga.net, он продолжит работу в МВФ.

Экономическая правда